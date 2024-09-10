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    Роналду: У меня все еще есть энтузиазм по отношению к игре

    Футбол Криштиану Роналду Саудовская Про-Лига Аль-Наср Эр-Рияд Сборная Португалии Португалия
    Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду рассказал о том, что его мотивирует продолжать играть в футбол.

    Криштиану Роналду
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    Криштиану Роналду

    «Вчера вечером я ужинал со своей семьёй, а также мамой, и мы поговорили о некоторых ситуациях, которые произошли на Евро. У меня всё ещё есть энтузиазм по отношению к игре.

    Я помешан на футболе, пристрастился забивать голы и играть на хорошем уровне даже в моём возрасте, потому что мне это нравится», — сказал португалец в видео на личном YouTube-канале.

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    • В прошлом сезоне чемпионата Саудовской Аравии Роналду провел за «Аль-Наср» 31 матч, забил 35 голов и сделал 11 голевых передач. Уже в сезоне 2024/2025 португалец принял участие в 2-х встречах и отметился 2 голами и 1 ассистом.

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