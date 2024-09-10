Роналду: У меня все еще есть энтузиазм по отношению к игре

Нападающийи сборнойрассказал о том, что его мотивирует продолжать играть в футбол.

«Вчера вечером я ужинал со своей семьёй, а также мамой, и мы поговорили о некоторых ситуациях, которые произошли на Евро. У меня всё ещё есть энтузиазм по отношению к игре.

Я помешан на футболе, пристрастился забивать голы и играть на хорошем уровне даже в моём возрасте, потому что мне это нравится», — сказал португалец в видео на личном YouTube-канале.

В прошлом сезоне чемпионата Саудовской Аравии Роналду провел за «Аль-Наср» 31 матч, забил 35 голов и сделал 11 голевых передач. Уже в сезоне 2024/2025 португалец принял участие в 2-х встречах и отметился 2 голами и 1 ассистом.