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    ЦСКА может подписать нападающего «Сочи»

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    Московский ЦСКА пытается приобрести нападающего «Сочи» Сауля Гуарирапу, сообщает «Чемпионат».

    Сауль Гуарирапа
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    Сауль Гуарирапа

    «Сейчас все три стороны — два клуба и сам игрок заинтересованы в осуществлении перехода, но сделка осложняется тем, что у ЦСКА ограниченный трансферный бюджет, поэтому стороны ищут варианты.

    "Сочи" готов ждать до конца сегодняшнего дня, 10 сентября, потом клуб переключится на переговоры с другими клубами», — рассказал источник издания.

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    • Transfermarkt оценивает стоимость Гуарирапы в 1,20 миллиона евро.

    В текущем сезоне 21-летний Гуарирапа провел в Первой лиге девять матчей, забил один гол и сделал три результативные передачи.

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