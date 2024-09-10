ЦСКА может подписать нападающего «Сочи»

Московскийпытается приобрести нападающего «Сочи» сообщает «Чемпионат».

«Сейчас все три стороны — два клуба и сам игрок заинтересованы в осуществлении перехода, но сделка осложняется тем, что у ЦСКА ограниченный трансферный бюджет, поэтому стороны ищут варианты.

"Сочи" готов ждать до конца сегодняшнего дня, 10 сентября, потом клуб переключится на переговоры с другими клубами», — рассказал источник издания.

Transfermarkt оценивает стоимость Гуарирапы в 1,20 миллиона евро.

В текущем сезоне 21-летний Гуарирапа провел в Первой лиге девять матчей, забил один гол и сделал три результативные передачи.