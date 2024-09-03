Рабьо отклонил предложение «Милана»

Полузащитник сборной Францииотказался от возможности продолжить карьеру в «Милане».

Рабьо находится в статусе свободного агента после истечения срока контракта с «Ювентусом».

По информации La Gazzetta dello Sport, «Милан» сделал выгодное предложение французу, но игрок в итоге ответил отказом.

В связи с этим «Милан» не будет рассматривать предложения по Исмаэлю Беннасеру, интерес к которому проявляли саудовские клубы. В ближайшее время алжирец будет включен в заявку «россонери» на сезон в Лиге чемпионов.

Transfermarkt оценивает стоимость Рабьо в 35 миллионов евро.