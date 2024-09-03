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    Рабьо отклонил предложение «Милана»

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    Полузащитник сборной Франции Адриен Рабьо отказался от возможности продолжить карьеру в «Милане».

    Адриен Рабьо
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    Адриен Рабьо

    Рабьо находится в статусе свободного агента после истечения срока контракта с «Ювентусом».

    По информации La Gazzetta dello Sport, «Милан» сделал выгодное предложение французу, но игрок в итоге ответил отказом.

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    • В связи с этим «Милан» не будет рассматривать предложения по Исмаэлю Беннасеру, интерес к которому проявляли саудовские клубы. В ближайшее время алжирец будет включен в заявку «россонери» на сезон в Лиге чемпионов.

    Transfermarkt оценивает стоимость Рабьо в 35 миллионов евро.

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