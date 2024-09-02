Роналду о сборной Португалии на Евро-2024: Результат не был разочарованием

Нападающий сборнойвысказался о выступлении национальной команды на Евро-2024.

«На чемпионате Европы у людей были слишком высокие ожидания от нашей команды, и в итоге они не оправдались. На мой взгляд, результат не был разочарованием, он был частью роста команды, которой нужно время, и у тренера должно быть время, чтобы научить команду играть по-своему.

На мой взгляд, это было позитивный турнир. Никто не любит проигрывать, но для меня (выступление на Евро) не было провалом, я думаю, это была победа. Если бы мы обыграли Францию по пенальти, то вышли бы в полуфинал, и все были бы счастливы. Там бы мы встретились с Испанией. Так что, на мой взгляд, никакого разочарования не было.

Уверенность в себе остается неизменной. Я вижу, что команда хорошо работает после хорошего чемпионата Европы. Он не был был великолепным (для нас), но все же он был хорошим. Прошлое есть прошлое, а мы должны жить настоящим. Мы уверены, что все будет хорошо», — сказал Роналду SAPO24.

Напомним, что на Евро-2024 сборная Португалии вылетела на стадии четвертьфинала, проиграв Франции (0:0, 3:5 по пен.).