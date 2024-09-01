Фернандеш: Не нужно оглядываться на прошлое. Мы просто должны изменить ситуацию

Полузащитниквысказался о матче против(0:3).

«Мы очень хорошо начали игру и создали больше моментов. Нам нужно быть более собранными — так было и в матче с "Фулхэмом".

Вы всегда забиваете голы сами себе. Чтобы пропустить, нужно совершить ошибку. Не нужно указывать на кого-то пальцем — сейчас это нам не поможет. Когда вы пропускаете, нельзя указывать только на конкретную ошибку. Какой смысл говорить о потерях Каземиро или Кобби? Они теряли мяч, потому что хотели проявить смелость. Это часть футбола. Не стоит винить кого-то конкретного.

Каземиро опытнее меня. Мне не нужно ничего ему говорить, он знает, что такое футбол. Он играл в двух лучших клубах мира. Кобби — отличный парень. Я хочу, чтобы он продолжал в том же духе, потому что это часть его игры. Они играют важную роль для нас, и так будет продолжаться.

Не нужно оглядываться на прошлое. Мы просто должны изменить ситуацию. Мы проиграли — поздравляю "Ливерпуль", они были более хладнокровны. Я не слежу за статистикой, но игра была напряженной», — цитирует Фернандеша ВВС.

Календарь и таблица АПЛ

После этого матча «Ливерпуль» занимает 2-е место в таблице АПЛ с 9-ю очками в активе. «Манчестер Юнайтед» — на 14-й позиции (3 балла).