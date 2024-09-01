АПЛ. «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» делят лидерство

На туманном Альбионе прошли матчи третьего тура, по итогам которого в турнирной таблице воцарилось двоевластие: в лидерах «Манчестер Сити» и «Ливерпуль». Остальные топ-клубы АПЛ потеряли очки в рамках минувшего игрового дня.

Изменения в турнирной таблице

Вверх по турнирной таблице поднялся «Ливерпуль», который ранее занимал 4 место, а теперь расположился на 2 позиции. Мерсисайдцы обошли в чемпионате «Брайтон» и «Арсенал», «чайки» и «пушкари» опустились на 3 и 4 строчки АПЛ.

На две строчки вверх поднялся «Ньюкасл», «сороки» обосновались на 5 месте. Большой скачок по турнирной таблице совершили «Брентфорд» (с 13 на 6), «Астон Вилла» (с 12 на 7), «Борнмут» (с 14 на 8), «Кристал Пэлас» (с 17 на 16).

Потеряли свои позиции «Ноттингем Форест» (с 6 на 9), «Тоттенхэм» (с 5 на 10), «Челси» (с 8 на 11), «Фулхэм» (с 11 на 12), «Вест Хэм» (с 9 на 13), «Манчестер Юнайтед» (с 10 на 14).

Календарь и таблица АПЛ

Зону вылета покинул «Ипсвич», поднявшись с 18 на 17 место. Улучшил турнирное положение «Вулверхэмптон», который теперь занимает 18 строчку в английской Премьер-лиге. В группу аутсайдеров оказался «Саутгемптон», спустившись на три ступеньки и расположившись на 19 позиции.

Двоевластие в АПЛ

«Манчестер Сити» и «Ливерпуль» делят первое место в английском чемпионате, набрав по 9 очков после трёх сыгранных матчей.

По дополнительным показателям выше в турнирной таблице находится МС, который в 3 туре Премьер-лиги одержал победу над «молотобойцами» из «Вест Хэма» (3:1). Хет-трик в составе «горожан» оформил Эрлинг Холанн.

«Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» globallookpress.com

В центральнм матче игрового дня «Ливерпуль» разгромил «Манчестер Юнайтед» (3:0), встреча прошла на выезде. В составе мерсисайдцев дубль на свой счёт записал Луис Диас, ещё один гол в ворота «красных дьяволов» отправил Мохаммед Салах.

Провал Лондона

Лондонские клубы в минувшем туре не смогли одержать победу, набрав всего 2 очка на троих.

«Арсенал», занимающий 4 место в английской Премьер-лиге, сыграл на своём поле вничью с «Брайтоном» (1:1). В составе канониров гол на 38-й минуте забил Кай Хаверц, «чайки» смогли отыграться на 58-й минуте благодаря точному удару Жуана Педро.

После трёх туров в АПЛ по 7 очков набрали три команды: «Брайтон» — на 3 месте, «Арсенал» — на 4 строчке, «Ньюкасл» — на 5.

«Ньюкасл» к слову, в минувшем туре внутреннего первенства нанёс поражение «Тоттенхэму» (2:1). Лондонцы расположились на 10 месте с активом в 4 пункта.

«Ньюкасл» — «Тоттенхэм» globallookpress.com

На 11 строчке чемпионата идёт «Челси», «аристократы» упустили победу в матче против «Кристал Пэласа» (1:1).

В составе лондонского коллектива на 25-й минуте гол забил Николас Джэксон. За гостей на 53-й минуте отличился Эберечи Эзе.

Тур №4

Центральная афиша 4-го тура — «Тоттенхэм» — «Арсенал». Гранды АПЛ сразятся между собой в воскресенье, 15 сентября.

Лидеры английской Премьер-лиги свои матчи проведут на своём поле: «Ливерпуль» примут «Ноттингем Форест», «Манчестер Сити» сразится с «Ноттингем Форрестом». Игры состоятся в субботу, 14 сентября.

Прогнозы и ставки на АПЛ

Матчи 4-го тура в АПЛ пройдут 14 и 15 сентября.