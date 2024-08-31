«Арсенал» Тула — «СКА-Хабаровск»: счет матча 1:0, обзор гола

«Арсенал» Тула Фото: t.me/fcarsenaltula
Единственный гол в этом матче тульская команда забила на 61-й минуте, отличился Ансор Хабибов.
Футбол. Россия. Первая лига
Арсенал Тула — СКА-Хабаровск 1:0
Гол: 1:0 Ансор Хабибов (61') Арсенал Тула: Михаил Левашов, Алексей Бердников, Никита Печенкин, Давид Семенчук, Максим Кайнов, Артём Попов, Сергей Ткачёв, Алан Цараев, Ишхан Гелоян, Levin V., Odeyinka M. СКА-Хабаровск: Ислам Имамов, Егор Носков, Николай Покидышев, Юрий Журавлёв, Юрий Бавин, Рамазан Гаджимурадов, Артем Симонян, Камран Алиев, Георгий Гонгадзе, Bykov A., Pershin N. Предупреждения: Bykov A. (68'), Алексей Бердников (87'), Роман Емельянов (90+3')
После этого матча «Арсенал» занимает 1-е место в таблице Первой лиги с 18-ю очками в активе. «СКА-Хабаровск» — на последней 18-й позиции (5 баллов).