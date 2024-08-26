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    Мареска: Я был недоволен Мудриком

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    Главный тренер «Челси» Энцо Мареска ответил на вопрос журналиста о том, почему заменил украинца Михаила Мудрика в перерыве матча с «Вулверхэмптоном» (3:2).

    Энцо Мареска
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    Энцо Мареска

    «Потому что я был недоволен. В некоторых ситуациях мы могли бы действовать лучше. Он много работал без мяча, и это было очень хорошо. Но в игре с мячом я ожидаю от Миши немного больше качества.

    У него было несколько хороших моментов в прошлой игре и несколько хороших моментов сегодня, причина замены была просто в том, что нам нужно было дать Педру Нету несколько минут на поле», — цитирует Мареску Daily Mail

    Календарь и таблица АПЛ

    После этого матча «Челси» занимает 7-е место в таблице АПЛ с 3 очками в активе. «Вулверхэмптон» — на 19-й позиции без набранных баллов.

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