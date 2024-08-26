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    «Ливерпуль» согласовал с «Валенсией» трансфер Мамардашвили

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    Голкипер «Валенсии» Георгий Мамардашвили подпишет контракт с «Ливерпулем» перед закрытием трансферного окна.

    Георгий Мамардашвили
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    Георгий Мамардашвили

    По информации журналиста Фабрицио Романо, клубы уже согласовали условия сделки.

    «Ливерпуль» заплатит за грузинского голкипера 30 миллионов евро. Еще пять миллионов «Валенсия» может получить в виде бонусов.

    Кроме того, испанский клуб получит 10 процентов от перепродажи Мамардашвили.

    Также стало известно, что Мамардашвили присоединится к «Ливерпулю» летом 2025 года.

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    • Текущий сезон Георгий проведет на правах аренды в «Валенсии».

    Transfermarkt оценивает стоимость Мамардашвили в 45 миллионов евро.

    Ранее сообщалось, что в «Ливерпуле» рассматривают Мамардашвили в качестве будущей замены для Алиссона.

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