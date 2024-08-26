«Ливерпуль» согласовал с «Валенсией» трансфер Мамардашвили

Георгий Мамардашвили Фото: globallookpress.com
По информации журналиста Фабрицио Романо, клубы уже согласовали условия сделки.
«Ливерпуль» заплатит за грузинского голкипера 30 миллионов евро. Еще пять миллионов «Валенсия» может получить в виде бонусов.
Кроме того, испанский клуб получит 10 процентов от перепродажи Мамардашвили.
Также стало известно, что Мамардашвили присоединится к «Ливерпулю» летом 2025 года.
Текущий сезон Георгий проведет на правах аренды в «Валенсии».
Transfermarkt оценивает стоимость Мамардашвили в 45 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что в «Ливерпуле» рассматривают Мамардашвили в качестве будущей замены для Алиссона.