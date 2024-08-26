«Ливерпуль» согласовал с «Валенсией» трансфер Мамардашвили

Голкипер «Валенсии»подпишет контракт с «Ливерпулем» перед закрытием трансферного окна.

По информации журналиста Фабрицио Романо, клубы уже согласовали условия сделки.

«Ливерпуль» заплатит за грузинского голкипера 30 миллионов евро. Еще пять миллионов «Валенсия» может получить в виде бонусов.

Кроме того, испанский клуб получит 10 процентов от перепродажи Мамардашвили.

Также стало известно, что Мамардашвили присоединится к «Ливерпулю» летом 2025 года.

Текущий сезон Георгий проведет на правах аренды в «Валенсии».

Transfermarkt оценивает стоимость Мамардашвили в 45 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что в «Ливерпуле» рассматривают Мамардашвили в качестве будущей замены для Алиссона.