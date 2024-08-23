Хаби Алонсо: Наша цель — остаться в первой четверке

Главный тренерзаявил, чтоявляется фаворитом в новое сезоне немецкой Бундеслиги.

«Для меня не имеет значения то, что говорят эксперты. Мы не фавориты. Фаворит по-прежнему "Бавария".

Мы хотим играть хорошо и хорошо начать сезон. Наша задача — это хорошее настроение, хорошие идеи и хорошее мышление. Посмотрим, к чему это приведет.

Наша цель — остаться в первой четверке. Это реалистично. У нас хороший состав, и нам нужно двигаться вперед от матча к матчу», — сказал Хаби Алонсо Bayern&Germany.

Напомним, что в прошлом сезоне Бундеслиги «Байер» занял 1-е место в таблице, не проиграв ни одного матча.

В 1-м туре сезона 2024/2025 подопечные Хаби Алонсо сыграют против «Боруссии» М сегодня, 23-го августа в 21:30 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.