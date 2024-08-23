ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Александр Рязанцев«В "Зенит" переходил, чтобы уехать в Европу». Александр Рязанцев — о сочувствии судьям, симпатии к Саутгейту и нелюбви к VAR
  • 19:06
    • «Рубин» — «Динамо» Мх: стартовые составы команд на матч РПЛ
  • 18:40
    • Рязанцев: Система VAR точно убивает эмоции в футболе
  • 18:02
    • «Динамо» объявило о трансфере Маухуба
  • 16:13
    • «Зенит» объявил о продлении контрактов с Венделом и Клаудиньо
  • 13:32
    • В «Зените» сообщили об уходе Изидора в «Сандерленд»
    Все новости спорта

    «Тюмень» и «Арсенал» поделили очки

    «Тюмень» — «Арсенал»: счет матча 0:0, обзор голов

    Футбол Календарь ФНЛ Прогнозы на ФНЛ ФНЛ — Первая лига Футбол России Арсенал Тула Тюмень
    В матче седьмого тура Первой лиги «Тюмень» и «Арсенал» не смогли выявить сильнейшего.

    «Арсенал»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Арсенал»

    Команды из Тюмени и Тулы так и не смогли поразить ворота друг друга — 0:0.

    Футбол. Россия. Первая лига
    Тюмень — Арсенал Тула 0:0
    Тюмень: Евгений Гошев, Александр Бем, Максим Храмцов, Давид Шавлохов, Михаил Сухорученко, Данил Клёнкин, Денис Талалай, Денис Ткачук, Данил Карпов, Александр Коротаев, Kenfak O. Арсенал Тула: Михаил Левашов, Алексей Бердников, Кирилл Большаков, Давид Семенчук, Григорий Жилкин, Максим Кайнов, Данил Липовой, Сергей Ткачёв, Алан Цараев, Максим Турищев, Shevchenko E.

    Календарь и таблица ФНЛ

    «Арсенал» лидирует в турнирной таблице чемпионата с 15 очками в активе. «Тюмень» с пятью очками на 16-й строчке

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Ждем много голов
  • «ПСЖ» — «Монпелье». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • «Динамо» вновь выдаст низовой матч
  • «Рубин» — «Динамо» Махачкала. Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
  • Сможет ли «Байер» начать сезон с победы?
  • «Боруссия» М — «Байер». Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБесплатная ставка €20 по промо LIVEFBEU ИгратьБонус 180% к первому пополнению
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.50
  • Экспресс дня 23 августа
  • Сегодня в 21:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч ПСЖ — Монпелье
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.20
  • Прогноз на матч Рубин — Динамо Махачкала
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Боруссия М — Байер
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.35
  • Прогноз на матч Севилья — Вильярреал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  3.85
  • Прогноз на матч Зенит — Спартак
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Барселона — Атлетик
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Ипсвич
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Лион — Монако
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры