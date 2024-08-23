«Тюмень» — «Арсенал»: счет матча 0:0, обзор голов

«Арсенал» Фото: globallookpress.com
Команды из Тюмени и Тулы так и не смогли поразить ворота друг друга — 0:0.
Футбол. Россия. Первая лига
Тюмень — Арсенал Тула 0:0
Тюмень: Евгений Гошев, Александр Бем, Максим Храмцов, Давид Шавлохов, Михаил Сухорученко, Данил Клёнкин, Денис Талалай, Денис Ткачук, Данил Карпов, Александр Коротаев, Kenfak O. Арсенал Тула: Михаил Левашов, Алексей Бердников, Кирилл Большаков, Давид Семенчук, Григорий Жилкин, Максим Кайнов, Данил Липовой, Сергей Ткачёв, Алан Цараев, Максим Турищев, Shevchenko E.
«Арсенал» лидирует в турнирной таблице чемпионата с 15 очками в активе. «Тюмень» с пятью очками на 16-й строчке