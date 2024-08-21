Глава КФФ: Если у Черчесова возникнет вариант с совмещением, его надо будет обсуждать в деталях

Президент Казахстанской федерации футбола Адлет Барменкулов высказался о том, как относится к тому, чтобы наставник сборной Казахстана Станислав Черчесов совмещал пост с работой в клубе.

«Есть один из главных принципов менеджмента. Любой параллельный проект надо обсуждать и рассматривать. Если он укладывается в рамки общей стратегии, значит может быть полезен. И наоборот. Иными словами, если возникнет такая ситуация, ее надо обсуждать, причем в деталях, взвешивать плюсы и минусы, и принимать решение», — приводит слова Барменкулова «Матч ТВ».

Ранее была информация, что Черчесов близок к тому, чтобы возглавить «Лудогорец», однако позже сам специалист опроверг данную новость.