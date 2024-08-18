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    «Енисей» одолел «Сочи» в матче Первой лиги

    «Енисей» — «Сочи»: счет матча 1:0 (1:0), обзор гола

    Футбол Календарь ФНЛ Прогнозы на ФНЛ ФНЛ — Первая лига Футбол России Енисей Сочи
    «Енисей» на своем поле победил «Сочи» в матче 6-го тура Первой лиги. Хозяева одолели соперника со счетом 1:0.

    «Енисей»
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    «Енисей»

    Единственный мяч был забит на 11-й минуте. Его автором стал Максим Савельев.

    В концовке встречи защитник гостей Кирилл Заика получил вторую желтую карточку и досрочно покинул поле.

    Футбол. Россия. Первая лига
    Енисей — Сочи 1:0
    Гол: 1:0 Максим Савельев (11') Енисей: Станислав Антипин, Александр Масловский, Томас Рукас, Максим Ширяев, Андреа Чуканов, Даниил Григорьев, Максим Лайкин, Александр Ломакин, Денис Самойлов, Артур Гилязетдинов, Максим Савельев Сочи: Никита Карабашев, Вячеслав Литвинов, Руслан Магаль, Марсело Алвес, Кирилл Заика, Владислав Лазарев, Анатолий Макаров, Игнасио Сааведра, Руслан Барт, Сауль Гуарирапа, Кирилл Никитин Предупреждения: Максим Ширяев (23'), Даниил Григорьев (29'), Кирилл Заика (51'), Максим Савельев (68'), Игнасио Сааведра (69'), Артур Гилязетдинов (75'), Кирилл Заика (90')

    «Енисей» набрал 9 очков и идет шестым в таблице Первой лиги.

    Календарь и таблица ФНЛ

    «Сочи» (7) идет на 12-м месте.

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