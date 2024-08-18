«Енисей» — «Сочи»: счет матча 1:0 (1:0), обзор гола

Единственный мяч был забит на 11-й минуте. Его автором стал Максим Савельев.
В концовке встречи защитник гостей Кирилл Заика получил вторую желтую карточку и досрочно покинул поле.
Футбол. Россия. Первая лига
Енисей — Сочи 1:0
Гол: 1:0 Максим Савельев (11') Енисей: Станислав Антипин, Александр Масловский, Томас Рукас, Максим Ширяев, Андреа Чуканов, Даниил Григорьев, Максим Лайкин, Александр Ломакин, Денис Самойлов, Артур Гилязетдинов, Максим Савельев Сочи: Никита Карабашев, Вячеслав Литвинов, Руслан Магаль, Марсело Алвес, Кирилл Заика, Владислав Лазарев, Анатолий Макаров, Игнасио Сааведра, Руслан Барт, Сауль Гуарирапа, Кирилл Никитин Предупреждения: Максим Ширяев (23'), Даниил Григорьев (29'), Кирилл Заика (51'), Максим Савельев (68'), Игнасио Сааведра (69'), Артур Гилязетдинов (75'), Кирилл Заика (90')
«Енисей» набрал 9 очков и идет шестым в таблице Первой лиги.
«Сочи» (7) идет на 12-м месте.