Артета о победе над «Вулверхэмптоном»: Мы были очень агрессивны и интенсивны

Главный тренероценил игру своей команды в матче 1-го тура английской Премьер-лиги против(2:0).

«Особенно в начале матча, в первом тайме, мы были действительно хороши — очень агрессивны, очень интенсивны, много нацелены на атаку, очень быстры, много угроз в штрафной. Мы создали много моментов. Возможно, нам стоило забить два или три, и игра была бы немного другой.

Во втором тайме (были) моменты, когда мы стали немного небрежными и не контролировали игру, особенно с некоторыми потерями, что против этой команды может особенно осложнить ситуацию. Затем игра стала более открытой, и Букайо снова невероятным образом сделал счёт 2:0. Потом это была уже другая игра», — приводит слова Артеты пресс-служба клуба на официальном сайте.

В следующем матче «Арсенал» встретится с «Астон Виллой» 24-го августа в рамках 2-го тура АПЛ.