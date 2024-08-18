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    Артета о победе над «Вулверхэмптоном»: Мы были очень агрессивны и интенсивны

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    Главный тренер «Арсенала» Микель Артета оценил игру своей команды в матче 1-го тура английской Премьер-лиги против «Вулверхэмптона» (2:0).

    Микель Артета — главный тренер «Арсенала»
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    Микель Артета — главный тренер «Арсенала»

    «Особенно в начале матча, в первом тайме, мы были действительно хороши — очень агрессивны, очень интенсивны, много нацелены на атаку, очень быстры, много угроз в штрафной. Мы создали много моментов. Возможно, нам стоило забить два или три, и игра была бы немного другой.

    Во втором тайме (были) моменты, когда мы стали немного небрежными и не контролировали игру, особенно с некоторыми потерями, что против этой команды может особенно осложнить ситуацию. Затем игра стала более открытой, и Букайо снова невероятным образом сделал счёт 2:0. Потом это была уже другая игра», — приводит слова Артеты пресс-служба клуба на официальном сайте.

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