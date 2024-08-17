2-й таймДинамо — Крылья СоветовОнлайн
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    «Арсенал» всухую обыграл «Вулверхэмптон» в матче АПЛ

    «Арсенал» — «Вулверхэмптон»: счет матча 2:0, обзор голов

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    «Арсенал» одолел «Вулверхэмптон» (2:0) в матче 1-го тура английской Премьер-лиги.

    «Арсенал»
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    «Арсенал»

    Первый гол у «канониров» забил полузащитник команды Кай Хаверц на 25-й минуте. Игрок выпрыгнул выше остальных в штрафной соперника и вывел свою команду вперед.

    На 74-й минуте «Арсенал» удвоил свое преимущество благодаря голу Букайо Сака. Футболист пробил из-за пределов штрафной и забил гол.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Арсенал Лондон — Вулверхэмптон 2:0
    Голы: 1:0 Кай Хаверц (25'), 2:0 Букайо Сака (74') Арсенал Лондон: Дэвид Райа, Бен Уайт, Вильям Салиба, Габриэль Магальяйнс, Александр Зинченко (Юрриен Тимбер, 69'), Мартин Эдегор, Томас Парти, Деклан Райс (Габриэл Жезус, 85'), Букайо Сака (Леандро Троссард, 80'), Кай Хаверц, Габриэл Мартинелли Вулверхэмптон: Жозе Са, Райан Айт Нури (Крэйг Доусон, 84'), Тоте Антонио Гомеш, Йерсон Москера, Мэтт Доэрти, Жанрикне Беллегард (Матеус Кунья, 57'), Жуан Гомес (Пабло Сарабия, 84'), Марио Лемина, Йёрген Странн Ларсен (Франциско Мачадо, 84'), Родригу Гомеш (Даниэл Поденсе, 75'), Хван Хи Чан Предупреждения: Жуан Гомес (23'), Тоте Антонио Гомеш (38'), Букайо Сака (60'), Gary O'Neil (87'), Габриэл Жезус (88')

    В следующем матче «Арсенал» сыграет против «Астон Виллы» 24-го августа, а «Вулверхэмптон» встретится с «Челси» 25-го числа.

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