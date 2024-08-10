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    Гвардиола: Начать сезон с титула — это здорово

    Футбол Суперкубок Англии Футбол Англии Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о победе своей команды в матче за Суперкубок Англии с «Манчестер Юнайтед» (1:1, 7:6 по пен.).

    Хосеп Гвардиола
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    Хосеп Гвардиола

    «Мне понравилось играть против нашего соперника по Манчестеру, и начать сезон с титула — это здорово. Мы очень рады. Мы потеряли много мячей, а после переходов они одна из лучших команд в мире. Они очень опасны, чтобы их контролировать. Но в конце концов нам это удалось.

    Приятно играть в этом матче (Суперкубке) потому что это значит, что ты выиграл что-то в предыдущем сезоне. Теперь мы видим, как игроки возвращаются. Цель сейчас не в том, чтобы выиграть Премьер-лигу, а в том, чтобы попытаться выиграть следующую игру. Это то, что мы должны сделать», — приводит слова Гвардиолы ВВС.

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