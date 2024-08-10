Гвардиола: Начать сезон с титула — это здорово

Главный тренервысказался о победе своей команды в матче за Суперкубок Англии с(1:1, 7:6 по пен.).

«Мне понравилось играть против нашего соперника по Манчестеру, и начать сезон с титула — это здорово. Мы очень рады. Мы потеряли много мячей, а после переходов они одна из лучших команд в мире. Они очень опасны, чтобы их контролировать. Но в конце концов нам это удалось.

Приятно играть в этом матче (Суперкубке) потому что это значит, что ты выиграл что-то в предыдущем сезоне. Теперь мы видим, как игроки возвращаются. Цель сейчас не в том, чтобы выиграть Премьер-лигу, а в том, чтобы попытаться выиграть следующую игру. Это то, что мы должны сделать», — приводит слова Гвардиолы ВВС.

«Манчестер Сити» стал обладателем Супекубка Англии. В следующем матче «горожане» встретятся с «Челси» 18-го августа в рамках 1-го тура АПЛ.