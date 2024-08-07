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    Защитник «Челси» стал игроком «Шеффилд Юнайтед»

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    Официальный сайт «Шеффилд Юнайтед» сообщил об аренде на один сезон защитника «Челси» Алфи Гилкриста.

    Алфи Гилкрист
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    Алфи Гилкрист

    «Это отличная возможность, которую предоставили мне клуб и тренер. Я просто с нетерпением жду начала работы. У меня всегда был план продемонстрировать, на что я способен в Премьер-лиге, используя те шансы, которые у меня были, так что теперь я хочу стараться делать это неделю за неделей здесь.

    Это новый вызов. Я выхожу из своей зоны комфорта. Я был в "Челси" уже некоторое время, так что готов продолжать. Я приезжал сюда в прошлом сезоне на выездной матч и, увидев болельщиков, как они поддерживают команду, как сильно они её любят, был впечатлён», — сказал Гилкрист.

    В минувшем сезоне 20-летний игрок дебютировал за основной состав «Челси», сыграл 11 матчей в АПЛ и забил один мяч.

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