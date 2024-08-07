Защитник «Челси» стал игроком «Шеффилд Юнайтед»

Официальный сайтсообщил об аренде на один сезон защитника

«Это отличная возможность, которую предоставили мне клуб и тренер. Я просто с нетерпением жду начала работы. У меня всегда был план продемонстрировать, на что я способен в Премьер-лиге, используя те шансы, которые у меня были, так что теперь я хочу стараться делать это неделю за неделей здесь.

Это новый вызов. Я выхожу из своей зоны комфорта. Я был в "Челси" уже некоторое время, так что готов продолжать. Я приезжал сюда в прошлом сезоне на выездной матч и, увидев болельщиков, как они поддерживают команду, как сильно они её любят, был впечатлён», — сказал Гилкрист.

В минувшем сезоне 20-летний игрок дебютировал за основной состав «Челси», сыграл 11 матчей в АПЛ и забил один мяч.