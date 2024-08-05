«Арсенал» Тула — «Енисей»: счет матча 2:1, обзор голов

из Тули вырвал победу у(2:1) в матче 4-го тура российской Первой лиги.

В составе красноярской команды единственный гол забил Тимофей Шипунов на 7-й минуте, а у тульского «Арсенала» гол записал на свой счет Данил Липовой на 22-й минуте. Уже на 90+6-й минуте игрок хозяев Алан Цараев принес победу для своей команды.

Футбол. Россия. Первая лига Арсенал Тула — Енисей 2:1 Голы: 0:1 Тимофей Шипунов (7'), 1:1 Данил Липовой (22'), 2:1 Алан Цараев (90+6') Арсенал Тула: Михаил Левашов, Алексей Бердников, Кирилл Большаков, Никита Печенкин, Григорий Жилкин, Олег Дмитриев, Максим Кайнов, Ансор Хабибов, Данил Липовой, Алан Цараев, Роман Минаев Енисей: Станислав Антипин, Александр Масловский, Томас Рукас, Андреа Чуканов, Александр Ломакин, Денис Самойлов, Тимофей Шипунов, Артур Гилязетдинов, Максим Савельев, Nadolskiy A., Tses Y. Предупреждения: Никита Печенкин (42'), Nadolskiy A. (44'), Тимофей Шипунов (71')

После этого матча тульская команда занимает 1-е место в таблице Первой лиги с 12-ю очками в активе. «Енисей» — на 13-й позиции с 3 баллами.