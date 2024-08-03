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    «Акрон» — «Динамо». Онлайн

    Онлайн-трансляция стартового матча 3-го тура РПЛ «Акрон» — «Динамо»

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    «Акрон» сыграет «Динамо» в рамках 3-го тура чемпионата России. Игра пройдет на «Солидарность Арене» в Самаре, начало — в 15:00 по московскому времени. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Присоединяйтесь!

    До матча

    «Акрон»

    В двух матчах нового сезона «Акрон» заработал 3 очка, что позволило команде из Тольятти занять текущую шестую строчку в турнирной таблице. Подопечные Заура Тедеева забили 4 мяча в ворота соперников, пропустив в свои трижды.

    В первом туре «Акрон» оказал достойное сопротивление «Локомотиву», уступив сопернику со счетом 2:3. Уже в следующем матче тольяттинцы добыли первую победу в РПЛ, обыграв на выезде «Факел» (2:0).

    В начале этой недели «Акрон» неудачно стартовал в Кубке России. Команда под руководством Заура Тедеева крупно уступила на выезде «Рубину» в первом туре группового этапа — 0:4.

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    «Динамо»

    Московское «Динамо» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 6 из 6 очков в двух матчах. Команда под руководством Марцела Лички забила 6 мячей, пропустив дважды в свои ворота.

    На старте сезона москвичи без проблем одолели дома «Факел» — 3:1. С таким же счетом завершился и второй домашний матч против «Локомотива».

    В минувшую среду «Динамо» крупно уступило «Спартаку» на его поле. Матч 1-го тура группового этапа Кубка России завершился со счетом 3:0 в пользу «красно-белых».

    Личные встречи

    Команды встречались между собой один раз. В апреле прошлого года «Акрон» обыграл «Динамо» в 1/8 финала Пути регионов Кубка России (0:0; 4:1 по пенальти).

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Акрон» — «Динамо» с коэффициентом 2.38.

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