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    «Зенит» — «Факел». Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 1-го тура Кубка России «Зенит» — «Факел»

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    «Зенит»
    «Зенит» и «Факел» сыграют в Санкт-Петербурге в рамках 1-го тура группового этапа Кубка России. Следить за ходом матча можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по московскому времени, присоединяйтесь!

    До матча

    «Зенит»

    «Зенит» защищает титул обладателя Кубка России после победы в финальном матче над «Балтикой» в начале этого лета. Клуб из Санкт-Петербурга в пятый раз выиграл данный трофей, приблизившись к ЦСКА (8 побед) и «Локомотиву» (9 побед).

    Подопечные Сергея Семака мощно начали новый сезон в РПЛ, одержав две крупные победы на старте. «Сине-бело-голубые» с одинаковым счетом 4:0 разгромили «Крылья Советов» и «Рубин».

    «Факел»

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    Лучший результат в Кубке России воронежцы показали в сезоне 2011/2012, дойдя до 1/4 финала. Прошлый розыгрыш турнира «Факел» завершил еще на групповой стадии, заняв последнее место в квартете с ЦСКА, «Оренбургом» и «Сочи».

    Подопечные Игоря Черевченко еще не набрали ни одного очка на старте нового сезона РПЛ. В первом туре воронежцы уступили в гостях «Динамо» (1:3), а затем дома крупно проиграли ЦСКА (0:3).

    Личные встречи

    В прошлом сезоне РПЛ «Зенит» дома обыграл соперника со счетом 2:0, а в Воронеже была зафиксирована ничья (1:1). Всего в 10-ти очных матчах на счету команды из Санкт-Петербурга 7 побед и трижды команды сыграли вничью.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Зенит» — «Факел» с коэффициентом 3.02.

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