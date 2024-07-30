«Зенит» и «Факел» сыграют в Санкт-Петербурге в рамках 1-го тура группового этапа Кубка России. Следить за ходом матча можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по московскому времени, присоединяйтесь!

До матча

«Зенит»

«Зенит» защищает титул обладателя Кубка России после победы в финальном матче над «Балтикой» в начале этого лета. Клуб из Санкт-Петербурга в пятый раз выиграл данный трофей, приблизившись к ЦСКА (8 побед) и «Локомотиву» (9 побед).

Подопечные Сергея Семака мощно начали новый сезон в РПЛ, одержав две крупные победы на старте. «Сине-бело-голубые» с одинаковым счетом 4:0 разгромили «Крылья Советов» и «Рубин».

«Факел»

Лучший результат в Кубке России воронежцы показали в сезоне 2011/2012, дойдя до 1/4 финала. Прошлый розыгрыш турнира «Факел» завершил еще на групповой стадии, заняв последнее место в квартете с ЦСКА, «Оренбургом» и «Сочи».

Подопечные Игоря Черевченко еще не набрали ни одного очка на старте нового сезона РПЛ. В первом туре воронежцы уступили в гостях «Динамо» (1:3), а затем дома крупно проиграли ЦСКА (0:3).

Личные встречи

В прошлом сезоне РПЛ «Зенит» дома обыграл соперника со счетом 2:0, а в Воронеже была зафиксирована ничья (1:1). Всего в 10-ти очных матчах на счету команды из Санкт-Петербурга 7 побед и трижды команды сыграли вничью.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Зенит» — «Факел» с коэффициентом 3.02.