До матча
«Зенит»
«Зенит» защищает титул обладателя Кубка России после победы в финальном матче над «Балтикой» в начале этого лета. Клуб из Санкт-Петербурга в пятый раз выиграл данный трофей, приблизившись к ЦСКА (8 побед) и «Локомотиву» (9 побед).
Подопечные Сергея Семака мощно начали новый сезон в РПЛ, одержав две крупные победы на старте. «Сине-бело-голубые» с одинаковым счетом 4:0 разгромили «Крылья Советов» и «Рубин».
«Факел»
Лучший результат в Кубке России воронежцы показали в сезоне 2011/2012, дойдя до 1/4 финала. Прошлый розыгрыш турнира «Факел» завершил еще на групповой стадии, заняв последнее место в квартете с ЦСКА, «Оренбургом» и «Сочи».
Подопечные Игоря Черевченко еще не набрали ни одного очка на старте нового сезона РПЛ. В первом туре воронежцы уступили в гостях «Динамо» (1:3), а затем дома крупно проиграли ЦСКА (0:3).
Личные встречи
В прошлом сезоне РПЛ «Зенит» дома обыграл соперника со счетом 2:0, а в Воронеже была зафиксирована ничья (1:1). Всего в 10-ти очных матчах на счету команды из Санкт-Петербурга 7 побед и трижды команды сыграли вничью.
Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Зенит» — «Факел» с коэффициентом 3.02.