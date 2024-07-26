Романцев: Евро получился скучным и прагматичным

Легендарный российский тренерответил на вопрос, понравился ли ему Евро-2024 и рассказал, почему относится скептически к тренерам без игрового опыта.

«Буду откровенен, я на стороне тех, кто посчитал этот Евро турниром, перегруженным пресным и прагматичным футболом. Отсюда и тревога по поводу того, что в нем исчезла та изюминка, которая делала его романтичным, непредсказуемым.

Не видно было таких выдумщиков, какими мы воспринимали на поле Марадону, Цымбаларя, Кечинова, чья бесшабашность придавала игре особый настрой и поднимала ее градус.

Может, это идет от тех тренеров, для которых футбол просто средство хорошего заработка. Сами они никогда не играли, но зато бойко рассуждают, каким должен быть футбол, как ему необходимо развиваться.

Каждый такой "специалист" нафарширован компьютерными программами и технико-тактической аналитикой. И обязательно окружен такими же, как он, подкованными помощниками. Говорю об этом потому, что убежден — за спиной человека нашей профессии должен быть футбол с потом и кровью, с победами и поражениями. То, с чего начинается тренер!», — сказал Романцев «СЭ».

Золотые медали на Евро-2024 достались сборной Испании, которая в финале обыграла Англию со счетом 2:1.