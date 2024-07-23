Гришин назвал причины вероятного ухода Марио Фернандеса из «Зенита»

Экс-футболиствысказался о защитнике, который вероятно покинет стан «сине-бело-голубых».

«Уходит и уходит, это дело Марио Фернандеса. Я так понимаю, с ним не продлили контракт, потому что футболист не стоит того. Он просидел год в запасе, и руководство "Зенита" не устроили финансовые запросы Фернандеса. Но это не потеря для "Зенита", без него клуб стал чемпионом. Он не играл, а на его позиции уверенно выступает наш россиянин Караваев, который является армейцем.

Сейчас каждый зарабатывает как хочет. Марио — легионер, он не является воспитанником ЦСКА. Они приезжают сюда за деньгами, поэтому неправильно судить их за то, что они переходят в другой клуб. А поступил футболист правильно или нет, это уже жизнь расставляет на свои места.

Люди зарабатывают себе деньги за жизнь. Мы сейчас уже говорим о том, что люди переходят из ЦСКА в "Спартак", раньше такого практически не было. Сейчас мир изменился. Кроме Акинфеева, в России и мире ни у кого нет клубных принадлежностей», — сказал Гришин Чемпионату.

Марио Фернандес пополнил состав «Зенита» по ходу прошедшего сезона. Всего защитник провел за «сине-бело-голубых» 13 матчей и не отметился результативными действиями.