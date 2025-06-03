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    Андреева и Шнайдер вышли в полуфинал парного «Ролан Гаррос»

    Теннис Прогнозы на теннис Ролан Гаррос WTA Диана Шнайдер Мирра Андреева Анастасия Потапова Сара Эррани Жасмин Паолини
    Российский дуэт Мирра Андреева/Диана Шнайдер уверенно пробился в полуфинал женского парного разряда Открытого чемпионата Франции 2025 года.

    Мирра Андреева
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    Мирра Андреева

    В четвертьфинальном поединке они обыграли пару Анастасия Потапова (Россия) и Ольга Данилович (Сербия) со счетом 6:3, 7:5.

    Игра длилась 1 час 22 минуты. В активе Андреевой-младшей и Шнайдер 4 взятых брейк-пойнта из 9 возможных, выполнить 2 эйса и 3 двойные ошибки.

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    • Их соперницы реализовали 2 брейк-пойнта из 9 возможных, выполнили одну подачу навылет и допустили 5 двойных ошибки.

    В полуфинале французского мэйджора Шнайдер и Андреева сразятся с итальянками Сара Эрррани и Жасмин Паолини.

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