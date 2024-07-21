Станкович: В следующем туре мы будем другими

Главный тренер «Спартака»прокомментировал поражение от «Оренбурга» в первом туре РПЛ со счетом 0:2 и пообещал, что к следующей игре команда будет выглядеть лучше.

«Конечно, мы можем играть намного лучше. Мы это видели сегодня, команда не показала той игры, которую может показывать "Спартак". Соперник вышел на матч очень агрессивно, играл на грани фола, очень хорошо был настроен на матч. К сожалению, мы не нашли ответа на эту агрессивную игру соперника.

В целом могу сказать, что я ответственен за тот выбор, который я делал, и за то, что делала команда на поле. У меня есть определенный оптимизм, что эти ребята способны на большее.

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Можно было, конечно, что‑то исправить. Можно было сделать определенные выводы. Уверен, что в следующем туре мы будем другими. Я вам обещаю», — сказал тренер красно-белых в эфире «Матч ТВ».