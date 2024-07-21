Булыкин: Для Чалова переход в ПАОК — неплохо, но ему лучше остаться в ЦСКА

Бывший игрок сборной Россиипрокомментировал возможный трансфер нападающего

«Для Чалова переход в ПАОК — это неплохо. Но для ЦСКА и Феди лучше уже остаться в России и здесь добиваться результатов. Потому что в таком переходе нет большого смысла. Если Федя хочет иметь в своём профиле зарубежную карьеру и поиграть в международных матчах, тогда ЦСКА не сможет отказать.

Но если у Феди нет большого желания для перехода, плюс зарплата там будет не такой большой, то ему нет смысла переходить и лучше остаться в ЦСКА и пытаться с армейцами лучше выступать», — цитирует Булыкина «Чемпионат».

В прошедшем сезоне форвард провел за ЦСКА 29 матчей в рамках РПЛ, забил 12 голов и сделал 3 голевые передачи. В нынешнем сезоне Чалов уже принял участие в 1-й встрече за армейцев в чемпионате России и не отметился результативными действиями.