Савио стал футболистом «Манчестер Сити»

Атакующий полузащитникпродолжит карьеру в

Соглашение с 20-летним хавбеком рассчитано на пять лет, до лета 2029 года, информирует клубная пресс-служба.

«Я так счастлив присоединиться к "Манчестер Сити" — чемпиону Премьер-лиги и обладателю трофея Клубного чемпионата мира. Все знают, что на текущий момент это лучшая команда в мире, так что находиться здесь для меня очень волнительно», — сказал Савио после подписания контракта.

В минувшем сезоне Савио играл на правах аренды за «Жирону», в составе которой 37 матчах забил 9 мячей и отдал 10 результативных передач.