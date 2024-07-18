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    Савио стал футболистом «Манчестер Сити»

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    Атакующий полузащитник «Труа» Савио продолжит карьеру в «Манчестер Сити».

    Савио
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    Савио

    Соглашение с 20-летним хавбеком рассчитано на пять лет, до лета 2029 года, информирует клубная пресс-служба.

    «Я так счастлив присоединиться к "Манчестер Сити" — чемпиону Премьер-лиги и обладателю трофея Клубного чемпионата мира. Все знают, что на текущий момент это лучшая команда в мире, так что находиться здесь для меня очень волнительно», — сказал Савио после подписания контракта.

    В минувшем сезоне Савио играл на правах аренды за «Жирону», в составе которой 37 матчах забил 9 мячей и отдал 10 результативных передач.

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