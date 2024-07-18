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    Романо: «Боруссия» выкупила у «Штутгарта» Гирасси

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    Нападающий «Штутгарта» Серу Гирасси стал игроком дортмундской «Боруссии», сообщает журналист Фабрицио Романо.

    Серу Гирасси
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    Серу Гирасси

    По данным источника, клубы уже подписали все необходимые документы, а гвинейский футболист успешно прошел медосмотр.

    «Боруссия» заплатит за Гирасси 17,5 миллиона евро — эта сумма была указана в контракте игрока со «Штутгартом» в качестве отступных.

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    • Сообщалось, что контракт Гирасси с «Дортмундом» будет рассчитан на четыре года.

    В сезоне-2023/2024 Гирасси провел в чемпионате Германии 28 матчей и забил 28 мячей. Transfermarkt оценивает его стоимость в 40 миллионов евро.

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