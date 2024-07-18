Романо: «Боруссия» выкупила у «Штутгарта» Гирасси

Нападающий «Штутгарта»стал игроком дортмундской, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, клубы уже подписали все необходимые документы, а гвинейский футболист успешно прошел медосмотр.

«Боруссия» заплатит за Гирасси 17,5 миллиона евро — эта сумма была указана в контракте игрока со «Штутгартом» в качестве отступных.

Сообщалось, что контракт Гирасси с «Дортмундом» будет рассчитан на четыре года.

В сезоне-2023/2024 Гирасси провел в чемпионате Германии 28 матчей и забил 28 мячей. Transfermarkt оценивает его стоимость в 40 миллионов евро.