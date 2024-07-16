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    Франция U19 вырвала победу у Турции U19 на молодежном Евро-2024

    Франция U19 — Турция U19: счет матча 2:1, обзор голов

    Футбол Евро-2022 U19 Сборная Франции Футбол Франции Сборная Турции Футбол Турции
    Франция U19 обыграла молодежную сборную Турции (2:1) в матче 1-го тура группового этапа Евро-2024 U19.

    Франция U19
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    Франция U19

    В составе турецкой молодежки единственный гол забил Йигит Фидан на 4-й минуте.

    После этого Франция U19 забила 2 безответных гола. Отличились Люка Мишаль на 65-й минуте и Жереми Жак на 86-й минуте с пенальти.

    Футбол. U19 Евро-2024. Группа B
    Франция U19 — Турция U19 2:1
    Голы: 0:1 Yigit Fidan (4'), 1:1 Lucas Michal (66'), 2:1 Jeremy Jacquet (пенальти) (86')

    Во 2-м туре группового этапа молодежного Евро-2024 Франция U19 сыграет против Дании U19 19-го июля, а Турция U19 встретится с молодежкой Испании в тот же день.

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