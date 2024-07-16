Франция U19 — Турция U19: счет матча 2:1, обзор голов

Франция U19 Фото: globallookpress.com
В составе турецкой молодежки единственный гол забил Йигит Фидан на 4-й минуте.
После этого Франция U19 забила 2 безответных гола. Отличились Люка Мишаль на 65-й минуте и Жереми Жак на 86-й минуте с пенальти.
Футбол. U19 Евро-2024. Группа B
Франция U19 — Турция U19 2:1
Голы: 0:1 Yigit Fidan (4'), 1:1 Lucas Michal (66'), 2:1 Jeremy Jacquet (пенальти) (86')
Во 2-м туре группового этапа молодежного Евро-2024 Франция U19 сыграет против Дании U19 19-го июля, а Турция U19 встретится с молодежкой Испании в тот же день.