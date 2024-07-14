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    Мората: Постоянно говорим Ямалю, что Испания выиграет Евро

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    Форвард сборной Испании Альваро Мората отметил, что сборная поддерживает 17-летнего Ламина Ямаля.

    Альваро Мората
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    Альваро Мората

    Мората надеется, что испанцы смогут выиграть Евро-2024.

    «С любовью — показывая уверенность в нем. Большинство футболистов играют здесь вместе уже несколько месяцев, и мы говорим ему: "Мы выиграем Евро!". Мы советуем ему думать о деталях, как он может помочь нам добиться этого, стараемся оберегать его в мелочах, потому что он футболист, который отличается от всех остальных. Но это можно сказать и о Нико Уильямсе, Дани Ольмо — думаю, они все особенные.

    Я мог бы назвать весь наш состав. И теперь мы всего в одном шаге от того, чтобы снова войти в историю, но нам придется упорно бороться, потому что это будет непросто», — приводит слова Мораты сайт УЕФА.

    14 июля Испания сыграет против сборной Англии в финале Евро-2024. Матч начнется в 22:00 мск.

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