Мората: Постоянно говорим Ямалю, что Испания выиграет Евро

Форвард сборной Испанииотметил, что сборная поддерживает 17-летнего

Мората надеется, что испанцы смогут выиграть Евро-2024.

«С любовью — показывая уверенность в нем. Большинство футболистов играют здесь вместе уже несколько месяцев, и мы говорим ему: "Мы выиграем Евро!". Мы советуем ему думать о деталях, как он может помочь нам добиться этого, стараемся оберегать его в мелочах, потому что он футболист, который отличается от всех остальных. Но это можно сказать и о Нико Уильямсе, Дани Ольмо — думаю, они все особенные.

Я мог бы назвать весь наш состав. И теперь мы всего в одном шаге от того, чтобы снова войти в историю, но нам придется упорно бороться, потому что это будет непросто», — приводит слова Мораты сайт УЕФА.

14 июля Испания сыграет против сборной Англии в финале Евро-2024. Матч начнется в 22:00 мск.