Черчесов: Сами по себе футболисты не делают результат, даже если они высококлассные

Бывший главный тренер сборной Россиивысказался о попадании сборной Англии в финал чемпионата Европы.

«Если у команды нет поставленной игры, результат из ниоткуда не возьмется. Это что касается Англии. Результат на таком турнире — самое главное. И большинство из тех, кого ругали — Франция, Нидерланды, Англия — дошли до полуфинала. Да, часто с той или иной команды требуют, исходя из подбора игроков. Но сами по себе футболисты не делают результат, даже если они высококлассные.

Понятно, что испанцы выделяются с первого тура. Но каждый готовится по-своему, отталкиваясь от состояния. Англичане, пожалуй, играют больше всех в сезоне, так что требовать от них свежести и легкости было сложно. Но они прибавляли по ходу турнира, матч с Швейцарией сыграли уже лучше, чем до этого, а с Нидерландами — еще сильнее, чем с Швейцарией. Это говорит о правильном развитии по ходу турнира. Кстати, голландцев это тоже касалось», — приводит слова Черчесова «Спорт день за днем».

Напомним, финал Евро-2024 Испания — Англия состоится сегодня, 14 июля, 22:00 (мск).