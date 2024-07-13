Лунин: Сборная Украины заслуживала большего на Евро-2024

Андрей Лунин Фото: globallookpress.com
«Сначала нам нужно было пройти плей-офф отбора в марте, и мы это сделали. Мы хотели подарить людям радость выхода в плей-офф финальной стадии турнира.
Нам очень жаль, что этого не произошло, потому что с футболом, который мы показали во втором и третьем матчах, мы заслуживали большего», — приводит слова Лунина Marca.
Украина на ЧЕ в Германии попала в один квартет с Румынией, Словакией и Бельгией. Сборная набрала 4 очка в трех матчах.
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