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    Лунин: Сборная Украины заслуживала большего на Евро-2024

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    Вратарь сборной Украины Андрей Лунин оценил игру команды на Евро-2024. Украинцы не вышли из группы.

    Андрей Лунин
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    Андрей Лунин

    «Сначала нам нужно было пройти плей-офф отбора в марте, и мы это сделали. Мы хотели подарить людям радость выхода в плей-офф финальной стадии турнира.

    Нам очень жаль, что этого не произошло, потому что с футболом, который мы показали во втором и третьем матчах, мы заслуживали большего», — приводит слова Лунина Marca.

    Украина на ЧЕ в Германии попала в один квартет с Румынией, Словакией и Бельгией. Сборная набрала 4 очка в трех матчах.

    Прогнозы и ставки на Евро-2024

    В финале Евро-2024, который пройдет 14 июля, сборная Испании сыграет с командой Англии.

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