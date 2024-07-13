Лунин: Сборная Украины заслуживала большего на Евро-2024

Вратарь сборной Украиныоценил игру команды на Евро-2024. Украинцы не вышли из группы.

«Сначала нам нужно было пройти плей-офф отбора в марте, и мы это сделали. Мы хотели подарить людям радость выхода в плей-офф финальной стадии турнира.

Нам очень жаль, что этого не произошло, потому что с футболом, который мы показали во втором и третьем матчах, мы заслуживали большего», — приводит слова Лунина Marca.

Украина на ЧЕ в Германии попала в один квартет с Румынией, Словакией и Бельгией. Сборная набрала 4 очка в трех матчах.

Прогнозы и ставки на Евро-2024

В финале Евро-2024, который пройдет 14 июля, сборная Испании сыграет с командой Англии.