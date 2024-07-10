Юран: Сборная Бразилии становится всё хуже и хуже

Бывший главный тренервысказался о сборной, которая провалилась на последних крупных международных турнирах.

«Уругвай — крепкая команда. С Аргентиной всё понятно — они всегда фавориты. К сожалению, сборная Бразилии становится всё хуже и хуже — сначала Чемпионат мира, а теперь Кубок Америки.

Я бы не стал зацикливаться на отсутствии нового Неймара или Пеле — такого нового можно ждать 50 лет. Надо уделять больше внимания командным действиям, а не индивидуальным. Футбол — коллективный вид спорта, и выигрывает команда.

Думаю, Уругвай пройдёт в финал, а Аргентине будет очень непросто. Что мне всегда нравилось у сборной Уругвая, они — рабочие лошадки и бойцы. Думаю, Уругвай может зацепить Аргентину», — сказал Юран Чемпионату.

Напомним, что сборная Бразилии вылетела из Кубка Америки-2024 на стадии четвертьфинала, проиграв Уругваю в серии пенальти (0:0, 2:4 по пен.).

Уругвайская сборная в полуфинале Кубка Америки-2024 встретится с Колумбией 11-го июля в 03:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.