ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Роман Шаронов«Зрелищность — это когда в футболе видна мысль». Роман Шаронов — о работе в Хабаровске, воспитании футболистов и рок-н-ролле
  • 18:45
    • EFE: ПСЖ предлагал рекордную сумму за трансфер Ямаля, но получил отказ
  • 17:40
    • «Локомотив» избежал поражения в товарищеском матче с «Партизаном»
  • 17:14
    • Стала известна дата презентации Мбаппе в «Реале»
  • 16:49
    • Рыбакина пробилась в полуфинал Уимблдона-2024
  • 15:47
    • ЦСКА хочет продать Помазуна
    Все новости спорта

    Юран: Сборная Бразилии становится всё хуже и хуже

    Футбол Календарь Кубка Америки-2024 Кубок Америки 2024 Сборная Бразилии
    Бывший главный тренер «Пари НН» Сергей Юран высказался о сборной Бразилии, которая провалилась на последних крупных международных турнирах.

    Сергей Юран
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Сергей Юран

    «Уругвай — крепкая команда. С Аргентиной всё понятно — они всегда фавориты. К сожалению, сборная Бразилии становится всё хуже и хуже — сначала Чемпионат мира, а теперь Кубок Америки.

    Я бы не стал зацикливаться на отсутствии нового Неймара или Пеле — такого нового можно ждать 50 лет. Надо уделять больше внимания командным действиям, а не индивидуальным. Футбол — коллективный вид спорта, и выигрывает команда.

  • Эдерсон, Дибала, Неймар: сборная звезд не попавших на Кубок Америки-2024
  • Команда игроков, которые могли бы оказаться на турнире в США, если бы не травмы или решение их тренеров
  • 18/06/2024

    • Думаю, Уругвай пройдёт в финал, а Аргентине будет очень непросто. Что мне всегда нравилось у сборной Уругвая, они — рабочие лошадки и бойцы. Думаю, Уругвай может зацепить Аргентину», — сказал Юран Чемпионату.

    Напомним, что сборная Бразилии вылетела из Кубка Америки-2024 на стадии четвертьфинала, проиграв Уругваю в серии пенальти (0:0, 2:4 по пен.).

    Уругвайская сборная в полуфинале Кубка Америки-2024 встретится с Колумбией 11-го июля в 03:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Нидерланды и Англия не оставят зрителей без голов
  • Нидерланды — Англия. Прогноз и ставки
  • 1.86
    •
  • Остановит ли камень Уругвая косу Колумбии?
  • Уругвай — Колумбия. Прогноз и ставки
  • 2.35
    •
  • У кого прервётся беспроигрышная серия игр?
  • «Динамо» Минск — «Пюник». Прогноз и ставки
  • 2.18
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьСтраховка ставки €100 + казино €500 ИгратьБесплатная ставка €20 по промо LIVEFBEU ИгратьБонус 180% к первому пополнению ИгратьБонус €100 на первый депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.88
  • Экспресс дня 10 июля
  • Сегодня в 22:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Нидерланды — Англия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Уругвай — Колумбия
  • Футбол
  • Завтра в 03:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Пюник
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  5.00
  • Прогноз на матч Нидерланды — Англия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  5.26
  • Экспресс дня 11 июля
  • Завтра в 21:30
    •  2.60
  • Прогноз на матч Витория — Ботафого
  • Футбол
  • Послезавтра в 03:30
    •  3.15
  • Прогноз на матч Атлетико Минейро — Сан-Паулу
  • Футбол
  • Послезавтра в 03:30
    •  1.79
  • Прогноз на матч Крисиума — Флуминенсе
  • Футбол
  • Послезавтра в 02:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры