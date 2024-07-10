Гакпо о сборной Нидерландов: Мы в полуфинале, и это еще не конец турнира

Нападающий сборнойподелился мыслями перед полуфинальным матчем Евро-2024 с

«Пока турнир складывается для нас успешно. Я чувствую, что мы уже сделали шаг вперёд по сравнению с прошлым чемпионатом мира. Я рад быть частью всего этого. Мы в полуфинале, и это ещё не конец турнира.

Каждый полуфиналист хочет выйти в финал. Это касается и нас. Мы очень хотим сыграть в финале», — приводит слова Гакпо официальный сайт УЕФА.

Напомним, что матч 1/2 финала Евро-2024 между сборными Нидерландов и Англии состоится сегодня, 10-го июля в 22:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.