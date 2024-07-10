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    Гакпо о сборной Нидерландов: Мы в полуфинале, и это еще не конец турнира

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    Нападающий сборной Нидерландов Коди Гакпо поделился мыслями перед полуфинальным матчем Евро-2024 с Англией.

    Коди Гакпо
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    Коди Гакпо

    «Пока турнир складывается для нас успешно. Я чувствую, что мы уже сделали шаг вперёд по сравнению с прошлым чемпионатом мира. Я рад быть частью всего этого. Мы в полуфинале, и это ещё не конец турнира.

    Каждый полуфиналист хочет выйти в финал. Это касается и нас. Мы очень хотим сыграть в финале», — приводит слова Гакпо официальный сайт УЕФА.

  • Момент истины. Англии и Нидерландам нужно, чтобы их звездные нападающие начали забивать
  • У Англии и Нидерландов есть в составе элитные нападающие, которые никак не могут раскрыться на Евро-2024
  • Сегодня

    • Напомним, что матч 1/2 финала Евро-2024 между сборными Нидерландов и Англии состоится сегодня, 10-го июля в 22:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

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