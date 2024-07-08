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    Кукурелья: Мало кто верил в нас, Испанию стоит уважать

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    Защитник сборной Испании Марк Кукурелья высказался о перспективах национальной команды перед матчем полуфинала Евро-2024 с Францией.

    Марк Кукурелья — игрок сборной Испании
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    Марк Кукурелья — игрок сборной Испании

    «Атмосфера идеальная, и он (Луис де ла Фуэнте) очень хорошо управляет командой. У нас есть особая связь, и я надеюсь, что мы сможем сделать последний маленький шаг и выйти в финал.

    Мало кто верил в нас, и то, что мы оставались в тени, помогло нам начать турнир с уверенностью. Испания — команда, которую стоит уважать. Я знал, что у нас отличная команда, и так оно и вышло», — приводит слова Кукурельи пресс-служба УЕФА.

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    • Напомним, что матч между сборными Испании и Франции в рамках 1/2 финала Евро-2024 состоится завтра, 9-го июля в 22:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

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