Аршавин: Испания радует, новые игроки, много дриблинга

Экс-футболист сборнойвысказался об игре сборнойна Евро-2024.

«Я почти все матчи чемпионата Европы посмотрел, нормальные впечатления, понятно, что от Франции, Англии ждёшь лучшего футбола, Германия тоже вялотекущая, но Испания радует, новые игроки, много дриблинга.

Больших сенсаций нет, понравилось, что Швейцария хорошо играла, вратарь у грузин Георгий Мамардашвили молодец», — приводит слова Аршавина ТАСС.

Напомним, что сборная Испании встретится с Германией в рамках 1/2 финала Евро-2024 завтра, 9-го июля в 22:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке. Уже 10-го июля сборные Англии и Нидерландов сыграют во 2-м матче полуфинала Евро-2024.