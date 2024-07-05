Голкипер сборной Аргентины признан лучшим футболистом матча с Эквадором

Вратарь сборнойполучил приз лучшему футболисту матча 1/4 финала Кубка Америки-2024 с(1:1, 4:2 по пен.).

Напомним, что сборные довели дело до серии пенальти, где сильнее оказалась сборная Аргентины. Голкипер аргентинцев Мартинес отразил 2 одиннадцатиметровый удара из 4-х.

За 120 минут игрового времени матча Эмилиано отразил 3 броска. Стоит отметить, что на групповом этапе Кубка Америки-2024 Мартинес не пропустил ни одного гола.

В полуфинале турнира сборная Аргентины сыграет против победителя пары Венесуэла — Канада. Все прогнозы на Кубок Америки-2024 можно посмотреть по этой ссылке.