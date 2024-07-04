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    Рой Кин уверен, что Саутгейт не сможет изменить игру сборной Англии

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    Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Рой Кин высказался о перспективах сборной Англии на Евро-2024.

    Гарет Саутгейт
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    Гарет Саутгейт

    «Если вы думаете, что Гарет (Саутгейт) и его штаб исправят проблемы в ближайшие две недели, то вы живете в стране ку-ку. Двигаемся к следующей игре. У сборной есть определенный импульс. Главное в футболе топ-уровня — это побеждать.

    В данный момент меня смущает (игра команды), но такое случается. Речь идет о выживании, о том, чтобы остаться в соревновании. Они продолжают борьбу. Я бы не стал их списывать со счетов (после матча со Словакией), отнюдь», — сказал Кин Mirror.

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