Фоден о критике в адрес Саутгейта: Игроки обязаны взять часть вины на себя

Полузащитник сборнойвысказался о критике со стороны общественности в адрес главного тренера национальной команды

«Игроки обязаны взять часть вины на себя. Должны быть лидеры, которые соберутся вместе и поймут, почему что-то не работает.

Тренер может сделать не так уж и много. Он вводит вас в систему и говорит, как прессинговать. Если что-то идёт не так, то (футболистам) необходимо разобраться с этим. Я не могу быть лучшим игроком Премьер-лиги, если приехав сюда, не доказываю это», — приводит слова Фодена Reuters.

Напомним, что сборная Англии пробилась в четвертьфинал Евро-2024, где встретится со Швейцарией 6-го июля в 19:00 мск.