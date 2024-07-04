«Бавария» сыграет с «Вольфсбургом» в первом туре нового сезона Бундеслиги

Венсан Компани — новый главный тренер «Баварии» Фото: globallookpress.com
Первый тур немецкой Бундеслиги сезона-2024/2025:
«Боруссия» Менхенгладбах — «Байер»;
«РБ Лейпциг» — «Бохум»;
«Боруссия» Дортмунд — «Айнтрахт»;
«Хоффенхайм» — «Хольштайн Киль»;
«Фрайбург» — «Штутгарт»;
«Аугсбург» — «Вердер»;
«Вольфсбург» — «Бавария»;
«Майнц» — «Унион»;
«Санкт-Паули» — «Хайденхайм».
Отмечается, что новый сезон Бундеслиги стартует 23-го августа, а закончится 18-го мая. Действующим чемпионом чемпионата Германии является «Байер».