Рангник о матче с Турцией: Нам нужен высочайший уровень энергии

Главный тренер сборнойподелился мыслями перед матчем 1/8 финала Евро-2024 с

«В начале турнира я сказал, что стать чемпионами или дойти до финала не является чем-то невозможным. Но вам стоит обратить внимание на Испанию. В этой команде есть индивидуально очень сильные игроки, их технические навыки невероятны.

Мы реалисты. Есть только один способ пройти как можно дальше — готовиться к каждому следующему матчу. Эта философия помогла нам добраться до Лейпцига (город, где пройдет матч), и это единственный способ пройти дальше.

Турция будет играть очень эмоционально, поэтому нам нужен высочайший уровень энергии и приверженность нашему стилю. Мы также должны играть с душой, потому что все будет зависеть именно от этого», — сказал Рангник Yahoo! Sport.

Матч 1/8 финала Евро-2024 между сборными Австрии и Турции состоится сегодня, 2-го июля в 22:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.