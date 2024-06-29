ПерерывГермания — ДанияОнлайн
ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Флориан ВирцГермания — Дания. Онлайн
    Все новости спорта

    Варгас прокомментировал победу над Италией

    Футбол Календарь Евро-2024 Прогнозы на Евро-2024 Евро-2024 Сборная Швейцарии Сборная Италии Футбол Италии
    Герой матча со сборной Италии полузащитник Швейцарии Рубен Варгас отреагировал на успех своей команды в 1/8 финала.

    Рубен Варгас
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Рубен Варгас

    «Являемся ли мы тёмными лошадками турнира? Мы уже показывали в прошлом, что можем конкурировать с самыми топовыми сборными. Похвала со стороны нас не очень волнует. Мы и так знаем, насколько мы хороши, и сосредоточены на себе.

    Прогнозы и ставки на Евро-2024

    На крупных турнирах в прошлом у Швейцарии случались поражения, и мы знаем, что игры на Евро-2024 не будут легкими. Нам нужно сосредоточиться на себе, и всё будет зависеть только от нашей игры», — цитирует Варгаса официальный сайт УЕФА.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Пропустят ли испанцы свой первый гол на Евро-2024?
  • Испания — Грузия. Прогноз и ставки
  • 2.14
    •
  • Стоит ждать осторожный футбол?
  • Англия — Словакия. Прогноз и ставки
  • 2.24
    •
  • Прохазка победит Перейру и вернет себе титул?
  • Перейра — Прохазка. Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.18
  • Экспресс дня 30 июня
  • Завтра в 22:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Испания — Грузия
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Англия — Словакия
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Перейра — Прохазка
  • Бои
  • Завтра в 07:15
    •  2.68
  • Прогноз на матч Аргентина — Перу
  • Футбол
  • Завтра в 03:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Мексика — Эквадор
  • Футбол
  • Послезавтра в 03:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Ямайка — Венесуэла
  • Футбол
  • Послезавтра в 03:00
    •  2.61
  • Прогноз на матч Витория — Атлетико Паранаэнсе
  • Футбол
  • Послезавтра в 00:30
    •  2.41
  • Прогноз на матч Крисиума — Интернасьонал
  • Футбол
  • Послезавтра в 00:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры