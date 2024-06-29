Варгас прокомментировал победу над Италией

Герой матча со сборной Италии полузащитник Швейцарииотреагировал на успех своей команды в 1/8 финала.

«Являемся ли мы тёмными лошадками турнира? Мы уже показывали в прошлом, что можем конкурировать с самыми топовыми сборными. Похвала со стороны нас не очень волнует. Мы и так знаем, насколько мы хороши, и сосредоточены на себе.

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На крупных турнирах в прошлом у Швейцарии случались поражения, и мы знаем, что игры на Евро-2024 не будут легкими. Нам нужно сосредоточиться на себе, и всё будет зависеть только от нашей игры», — цитирует Варгаса официальный сайт УЕФА.