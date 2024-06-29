Парагвай — Бразилия: счет матча 1:4, обзор голов

обыграла(4:1) в матче группового этапа Кубка Америки-2024.

В составе бразильской сборной дублем отметился нападающий Винисиус, который забил свои голы на 35-й минуте и 45+5-й минуте. Еще 2 гола записали на свой счет Савио на 43-й минуте и Лукас Пакета на 65-й минуте с пенальти.

Единственный гол у сборной Парагвая забил Омар Альдерете на 48-й минуте.

Футбол. Кубок Америки-2024. Группа D Парагвай — Бразилия 1:4 Голы: 0:1 Винисиус Жуниор (35'), 0:2 Савио (43'), 0:3 Винисиус Жуниор (45 + 5'), 1:3 Омар Альдерете (48'), 1:4 Лукас Пакета (пенальти) (65') Парагвай: Родриго Мориниго, Густаво Веласкес, Фабиан Бальбуэна, Омар Альдерете, Матиас Эспиноса (Каку, 73'), Андрес Кубас, Матиас Вильясанти, Дамиан Бобадилья (Эрнесто Кабальеро, 84'), Мигель Альмирон (Рамон Соса, 78'), Хулио Энсисо (Нестор Хименес, 73'), Alex Arce (Адам Барейро, 73') Бразилия: Алисон, Венделл, Маркос Маркиньос, Эдер Милитао (Габриэль Магальяйнс, 86'), Данило, Лукас Пакета (Андреас Перейра, 79'), Жуан Гомес, Бруно Гимарайнс (Дуглас Луис, 72'), Родриго (Endrick, 79'), Винисиус Жуниор, Савио (Рафаэл Диас, 72') Предупреждения: Фабиан Бальбуэна (45 + 2'), Венделл (45 + 2'), Лукас Пакета (71'), Винисиус Жуниор (82'), Эрнесто Кабальеро (90 + 3') Удаление: Андрес Кубас (81')

После этого матча Бразилия занимает 2-е место в группе D Кубка Америки-2024 с 4 очками в активе. В следующем матче национальная команда встретится с Колумбией 3-го июля.

Парагвая располагается на последней 4-й позиции в своей группе без набранных баллов. В следующем матче команда сыграет против Коста-Рики 3-го июля.