Ван Дейк: Все должно измениться быстро, иначе мы будем сидеть дома

Капитан сборнойоценил игру своей команды на групповом этапе Евро-2024.

«Я прекрасно понимаю критику. Я не глуп, я также знаю, что могу играть лучше и что должен быть лучше, и именно над этим я работаю. С Австрией я сыграл не лучший свой матч. Это влияет на меня, но я также думаю, что в целом всё может и должно быть лучше. Вся команда не справилась, но я в первую очередь смотрю на себя. Я мог бы принести гораздо больше.

Возможно, мы переоцениваем себя. Нам нужно было многое сказать и многое проанализировать. В матче с Австрией всё пошло совсем не так. Всё было очень плохо. Мы говорили о многих аспектах, теперь мы должны показать это. Всё пошло не по тактике. В основном это было связано с желанием победить. Об этом не нужно говорить с тренерами, это должны делать сами игроки. Так что мы поговорили об этом, даже с резкими словами.

Это было довольно наглядно, но если мы продолжим в том же духе, то у нас больше не будет здесь дел. Всё должно измениться быстро, иначе мы будем сидеть дома и думать о том, что могло бы быть. А мы этого не хотим», — приводит слова ван Дейка Reuters.

По итогам группового этапа Евро-2024 Нидерланды заняли 3-е место с 4 очками в активе. В 1/8 финала национальная команда встретится с Румынией 2-го июля в 19:00 мск.