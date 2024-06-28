ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Выиграет ли Германия домашний турнир?Пан или пропал. Почему Франция, Англия, Испания и все остальные выиграют (или нет) Евро-2024
    Все новости спорта

    Ван Дейк: Все должно измениться быстро, иначе мы будем сидеть дома

    Футбол Календарь Евро-2024 Прогнозы на Евро-2024 Евро-2024 Сборная Нидерландов Сборная Румынии
    Капитан сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк оценил игру своей команды на групповом этапе Евро-2024.

    Вирджил ван Дейк
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Вирджил ван Дейк

    «Я прекрасно понимаю критику. Я не глуп, я также знаю, что могу играть лучше и что должен быть лучше, и именно над этим я работаю. С Австрией я сыграл не лучший свой матч. Это влияет на меня, но я также думаю, что в целом всё может и должно быть лучше. Вся команда не справилась, но я в первую очередь смотрю на себя. Я мог бы принести гораздо больше.

    Возможно, мы переоцениваем себя. Нам нужно было многое сказать и многое проанализировать. В матче с Австрией всё пошло совсем не так. Всё было очень плохо. Мы говорили о многих аспектах, теперь мы должны показать это. Всё пошло не по тактике. В основном это было связано с желанием победить. Об этом не нужно говорить с тренерами, это должны делать сами игроки. Так что мы поговорили об этом, даже с резкими словами.

  • Дневник Евро. Сербский «позор», сумасшедшие фанаты сборной Албании и поножовщина
  • О главных событиях четырнадцатого игрового дня на чемпионате Европы по футболу в Германии
  • Сегодня

    • Это было довольно наглядно, но если мы продолжим в том же духе, то у нас больше не будет здесь дел. Всё должно измениться быстро, иначе мы будем сидеть дома и думать о том, что могло бы быть. А мы этого не хотим», — приводит слова ван Дейка Reuters.

    По итогам группового этапа Евро-2024 Нидерланды заняли 3-е место с 4 очками в активе. В 1/8 финала национальная команда встретится с Румынией 2-го июля в 19:00 мск.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Основное время закончится вничью?
  • Швейцария — Италия. Прогноз и ставки
  • 3.00
    •
  • Оппоненты вновь огорчат друг друга?
  • Германия — Дания. Прогноз и ставки
  • 2.08
    •
  • Одержит ли Бразилия свою первую победу?
  • Парагвай — Бразилия. Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.49
  • Экспресс дня 28 июня
  • Сегодня в 20:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Швейцария — Италия
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Германия — Дания
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Парагвай — Бразилия
  • Футбол
  • Завтра в 04:00
    •  2.68
  • Прогноз на матч Аргентина — Перу
  • Футбол
  • Послезавтра в 03:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Канада — Чили
  • Футбол
  • Послезавтра в 03:00
    •  1.45
  • Прогноз на матч Будай — Орловский
  • Бои
  • Послезавтра в 02:10
    •  2.97
  • Прогноз на матч Симон — Оливейра
  • Бои
  • Послезавтра в 01:10
    •  1.95
  • Прогноз на матч Колумбия — Коста-Рика
  • Футбол
  • Послезавтра в 01:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры