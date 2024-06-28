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    Канчельскис о сборной Англии: Когда будут играть на вылет, будет интереснее

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    Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о потенциале сборной Англии на Евро-2024.

    Андрей Канчельскис
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    Андрей Канчельскис

    «Англия очень скучно сыграла две игры, но задачу минимум выполнила. Когда будут играть на вылет, будет интереснее. Ответственность перед ними большая. На бумаге каждый год Англия лучше выглядит.

    Они никогда не выигрывали чемпионат Европы, на сборную идёт большое давление со стороны прессы и болельщиков. Во главу ставится результат, который пока есть. Бывают такие игры, когда всё плохо, но важное победы», — сказал Канчельскис Чемпионату.

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    • Напомним, что английская сборная заняла 1-е место в группе С с 5-ю очками в активе. В 1/8 финала национальная команда сыграет против Словакии 30-го июня в 19:00 мск.

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