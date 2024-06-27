«Манчестер Юнайтед» на этой неделе объявит о продлении контракта с тен Хагом

Эрик тен Хаг Фото: globallookpress.com
Ожидается, что «МЮ» объявит о продлении соглашения с нидерландским специалистом уже на этой неделе, сообщает журналист Фабрицио Романо.
Ранее стало известно, что руководство «МЮ» решило не увольнять тен Хага, несмотря на то, что команда провалила минувший сезон.
В сезоне-2023/2024 «Манчестер Юнайтед» занял восьмое место в английской Премьер-лиге, не вышел из группы в Лиге чемпионов и стал победителем Кубка Англии.
Напомним, в тренерский штаб тен Хага в «МЮ» может войти Рууд ван Нистелрой.