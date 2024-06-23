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    Ван Нистелрой может войти в тренерский штаб «Манчестер Юнайтед»

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    Руд ван Нистелрой может вернуться в «Манчестер Юнайтед», сообщает журналист Фабрицио Романо.

    Руд ван Нистелрой
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    Руд ван Нистелрой

    Ван Нистелрой может войти в тренерский штаб «МЮ».

    Источник отмечает, что в этой ситуации всё зависит от нидерландского специалиста, который также является одним из основных кандидатов на пост главного тренера «Бернли».

    В сезоне-2022/2023 ван Нистелрой возглавлял ПСВ Эйндховен. Вместе с ним команда выиграла Кубок и Суперкубок Нидерландов, а также заняла второе место в Эредивизи.

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