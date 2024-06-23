Ван Нистелрой может войти в тренерский штаб «Манчестер Юнайтед»

может вернуться в, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Ван Нистелрой может войти в тренерский штаб «МЮ».

Источник отмечает, что в этой ситуации всё зависит от нидерландского специалиста, который также является одним из основных кандидатов на пост главного тренера «Бернли».

В сезоне-2022/2023 ван Нистелрой возглавлял ПСВ Эйндховен. Вместе с ним команда выиграла Кубок и Суперкубок Нидерландов, а также заняла второе место в Эредивизи.

Напомним, «Бернли» по итогам сезона-2023/2024 вылетел из английской Премьер-лиги.