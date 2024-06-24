Хорватия — Италия: составы, прогнозы, коэффициенты

Стали известны стартовые составы на матч 3-го тура в группе В между сборными Хорватии и Италии.

Хорватия: Доминик Ливакович, Йосип Станишич, Йосип Шутало, Марин Погранчич, Йошко Гвардиол, Лука Модрич (капитан), Марцело Брозович, Матео Ковачич, Лука Сучич, Андрей Крамарич, Марио Пашалич.

Италия: Джанлуиджи Доннарумма (капитан), Маттео Дармиан, Риккардо Калафьори, Алессандро Бастони, Джованни Ди Лоренцо, Жоржиньо, Николо Барелла, Федерико Димарко, Лоренцо Пеллегрини, Джакомо Распадори, Матео Ретеги.

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Игра пройдет в Лейпциге и начнется в 22:00 по московскому времени.

Прогноз на эту встречу можно посмотреть по ссылке.