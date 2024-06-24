Хорватия — Италия: составы, прогнозы, коэффициенты

Николо Барелла Фото: globallookpress.com
Хорватия: Доминик Ливакович, Йосип Станишич, Йосип Шутало, Марин Погранчич, Йошко Гвардиол, Лука Модрич (капитан), Марцело Брозович, Матео Ковачич, Лука Сучич, Андрей Крамарич, Марио Пашалич.
Италия: Джанлуиджи Доннарумма (капитан), Маттео Дармиан, Риккардо Калафьори, Алессандро Бастони, Джованни Ди Лоренцо, Жоржиньо, Николо Барелла, Федерико Димарко, Лоренцо Пеллегрини, Джакомо Распадори, Матео Ретеги.
Игра пройдет в Лейпциге и начнется в 22:00 по московскому времени.
Прогноз на эту встречу можно посмотреть по ссылке.