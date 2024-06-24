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    Хорватия — Италия: стартовые составы на матч 3-го тура

    Хорватия — Италия: составы, прогнозы, коэффициенты

    Футбол Календарь Евро-2024 Прогнозы на Евро-2024 Евро-2024 Сборная Хорватии Сборная Италии Футбол Италии
    Стали известны стартовые составы на матч 3-го тура в группе В между сборными Хорватии и Италии.

    Николо Барелла
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    Николо Барелла

    Хорватия: Доминик Ливакович, Йосип Станишич, Йосип Шутало, Марин Погранчич, Йошко Гвардиол, Лука Модрич (капитан), Марцело Брозович, Матео Ковачич, Лука Сучич, Андрей Крамарич, Марио Пашалич.

    Италия: Джанлуиджи Доннарумма (капитан), Маттео Дармиан, Риккардо Калафьори, Алессандро Бастони, Джованни Ди Лоренцо, Жоржиньо, Николо Барелла, Федерико Димарко, Лоренцо Пеллегрини, Джакомо Распадори, Матео Ретеги.

    Календарь и таблица Евро-2024

    Игра пройдет в Лейпциге и начнется в 22:00 по московскому времени.

    Прогноз на эту встречу можно посмотреть по ссылке.

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