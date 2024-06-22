Источник: Тимофеев может перейти в «Локомотив»

Артем Тимофеев Фото: globallookpress.com
Стало известно, что руководство «Алавеса» намерено приобрести полузащитника «железнодорожников» Дмитрия Баринова. На его замену «Локомотив» хочет подписать Тимофеева.
Полузащитник является игроком «Ахмата». Действующий контракт Тимофеева с грозненским клубом рассчитан до конца июня. Футболист может перейти в стан москвичей на правах свободного агента.
В прошедшем сезоне Тимофеев провел за «Ахмат» 26 матчей в рамках РПЛ, забил 2 гола и сделал голевую передачу.