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    Источник: Тимофеев может перейти в «Локомотив»

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    «Локомотив» рассматривает возможность подписания полузащитника Артема Тимофеева. Об этом сообщает Чемпионат.

    Артем Тимофеев
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    Артем Тимофеев

    Стало известно, что руководство «Алавеса» намерено приобрести полузащитника «железнодорожников» Дмитрия Баринова. На его замену «Локомотив» хочет подписать Тимофеева.

    Полузащитник является игроком «Ахмата». Действующий контракт Тимофеева с грозненским клубом рассчитан до конца июня. Футболист может перейти в стан москвичей на правах свободного агента.

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    • В прошедшем сезоне Тимофеев провел за «Ахмат» 26 матчей в рамках РПЛ, забил 2 гола и сделал голевую передачу.

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