Источник: Тимофеев может перейти в «Локомотив»

рассматривает возможность подписания полузащитника. Об этом сообщает Чемпионат.

Стало известно, что руководство «Алавеса» намерено приобрести полузащитника «железнодорожников» Дмитрия Баринова. На его замену «Локомотив» хочет подписать Тимофеева.

Полузащитник является игроком «Ахмата». Действующий контракт Тимофеева с грозненским клубом рассчитан до конца июня. Футболист может перейти в стан москвичей на правах свободного агента.

В прошедшем сезоне Тимофеев провел за «Ахмат» 26 матчей в рамках РПЛ, забил 2 гола и сделал голевую передачу.