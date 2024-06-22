Мартинес о победе Португалии: Мы сыграли хорошо, но всегда есть что улучшить

Главный тренер сборнойвысказался о победе своей команды в матче группового этапа Евро-2024 с(3:0).

«Думаю, мы хорошо сохраняли концентрацию. Мы улучшили то, что делали в первом матче, а это всегда радует. Мы очень опасно атаковали, но также сосредоточенно действовали в обороне. Мы сыграли хорошо, но всегда есть что улучшить.

Наши ценности — стойкость и командная работа. Мы всегда хотим прибавлять. Матч меняется, когда забиваешь первым. Обыграть такую сильную и умелую команду, как Турция, со счетом 3:0 очень важно для нас», — сказал Мартинес Record.

После этого матча Португалия обеспечила себе место в плей-офф Евро-2024. Команда занимает 1-е место в своей группе с 6-ю очками в активе. В следующем матче португальская сборная встретится с Грузией 26-го июня.