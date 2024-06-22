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    Грузия и Чехия назвали стартовые составы на матч Евро-2024

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    22 июн пройдет матч 2-го тура группового этапа Евро-2024 между сборными Грузии и Чехии. В качестве главного арбитра встречи выступит немец Даниэль Зиберт. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск.

    Хвича Кварацхелия
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    Хвича Кварацхелия

    Стартовые составы команд:

    Грузия: Мамардашвили, Двали, Кашия, Кверквелия, Цитаишвили, Кочорашвили, Меквабишвили, Чекветадзе, Какабадзе, Кварацхелия, Микаутадзе.

    Чехия: Станек, Крейчи, Голеш, Зима, Доудера, Провод, Соучек, Барак, Цоуфал, Шик, Хитил.

    Прогноз на матч между Грузией и Чехией доступен по ссылке.

    Национальные команды Грузии и Чехии на Евро-2024 выступают в группе F с Португалией и Турцией.

    Прогнозы и ставки на Евро-2024

    Чемпионат Европы в Германии пройдёт с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии.

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